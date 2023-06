TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ «Toimub ühisnälgimine!» Kuidas järsk hinnatõus mõjutab eestlaste jaaniplaane?

Kauaoodatud jaanipäev on ukse ees ning pole vist eestlast, kes ühel või teisel moel seda pikka nädalavahetust ei tähistaks. Kuid eelmise aastaga võrreldes on hinnad palju krõbedamad. Niisiis käisime inimestelt uurimas, kas tänavune jaanimöll tuleb neil seepärast ka kesisem. «Jaa, kindlasti tuleb,» kinnitas näitleja Rain Tolk, lisades, et kõik on lihtsalt nii kallis, et ei ole võimalik mitte kui midagi osta.

Teisedki nõustusid, et kõrgete hindade tõttu tuleb poes näpuga järge ajada. «Ma ei saa endale enam mitte midagi lubada... ei kala ega midagi, sest kõik on nii kalliks läinud,» ütleb Jüri, kes on viimased aastad pidanud oma nigelavõitu pensioniga ära majandama. «See 50 eurot, mis riik mulle juurde andis, sellest on tõesti vähe kasu!»

«Ma lihtsalt ei tea, kuidas ära elada, kogu aeg on üks peavalu, mida osta.»

«Jaane olen ma tähistanud koos laste ja lastelastega ning kamba peale oleme summad ära jaganud,» nentis pensionär Malle. Ta lisas, et hüppelise hinnatõusu pärast on kohe kindlasti tänavune jaanipäev tagasihoidlikum.

Peadpööritavate hindadega on pihta saanud kõik