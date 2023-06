KLÕPS ⟩ «Ühel hetkel kuulsin, et sissesõidutee juures käib mingi sagin!» Rain Epleri lapsed üllatasid põrgukuumuses sportijaid

Tänavu seitsmendat korda toimub teatejooks läbiti põrgukuumuses. «Päike oli lagipähe, allergia ja 24 tunni jooksul null und ehk magamatus,» rääkis pühapäeval teatejooksul osalenud Brigitte-Susanne Hunt toimetusele. Seltskonn tähe sõnul veendus ta aga taas, et kodumaa ja Eesti inimesed on nii ilusad. «See on vaieldamatult üks suurimaid väljakutseid mu elus! Ma siiani ei suuda uskuda, et ära tegin.»