KOGEMUSLUGU ⟩ «Sai jälle üks hullus ära tehtud!» ehk Kuidas me Suurelt Munamäelt 337 km Tallinnasse jooksime

Kõrvemaal ootas niisiis ees viimane suurem vahetusala, kus kõik enne finišit korra kokku saime. Asusime taas oma jooksjate kannul teele, et vajadusel külma veega pritsida, julgustavaid sõnu öelda ja juua pakkuda. Tore oli näha, et ka tee ääres elavad inimesed olid tulnud kaasa elama – kes pritsis aiavoolikust jahedat vett, kes pakkus juua või otse kasvuhoonest toodud värsket kurki. Tee peal pakuti isegi pirukaid!

Kuigi olin ennast korralikult venitanud, võimalusel puhanud ja pikali olnud ning jalad olid kerged, et teha ka seekord hea jooks, siis teise etapi lõpus veidi tunda andnud põlv ütles umbes neljandal kilomeetril üles ja hakkas ikka kurja valu tegema. Tavaliselt mul põlvedega probleeme pole, seega loodan, et midagi hullu ei ole ja see on tingitud sellest, et kahe päeva peale kogunes veidi üle 63 tuhande sammu. Ju see siis oli seekord mu jalakeste jaoks piir!