ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: EKRE sai endale õudse sohipoja

2) ERE programmis seisab, et nad on abieluvõrdsuse vastu.

3) ERE kuulutab, et ei taha kuuldagi e-hääletamisest ja et see pull tuleks ära lõpetada.

Nõutakse neutraalsust Ukraina sõjas

Mida need tuutuluutud «põlisrahvaste» all mõtlevad, jääb segaseks, ilmselt võiksid autonoomia saada võrokesed, setod, idavirulased, mulgid, saarlased, hiidlased, läänlased jne. Autonoomiast jääks tõenäoliselt ilma ainult Tallinn. Sihuke vahva programm, kahjuks ma ei tea, kas ka EKRE-l mõni säärane vahva välgatus leidub.

Ukraina sõjas neutraalseks jäämine ei ole küll päris EKRE rida, aga peaaegu. Just igasugused Helmed on need, kes kurdavad sõjapõgenike üle ning on korduvalt halisenud, et Ukrainat ei maksaks nii tugevalt aidata, kuna Eestis endaski on umbes miljon vaest ning kõik lapsed nälgivad.