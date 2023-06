Eesti võrkpallitreener Anu Karavajeva võitlusest rinnakasvajaga: olen aktiivne ning püüan ka teisi toetada

«Alles oli emadepäev ja varsti jaanipäev ning põu on täis palju positiivset,» tunnistab Eesti võrkpallitreener Anu. Ta lisab, et juba oli tema teine emadepäev tänu «Kingitud Elu» fondile.

Anu märgib, et mõistab inimesi, kellel on veel raskem. «Kohati ei suuda mõista oma armsa Eestimaa käitumismudelit, aga räägime parem positiivsetest asjadest. Tänutunne on nii suur, et raske on seda sõnadesse panna,» õhkab ta positiivsusest.