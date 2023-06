VIDEO JA GALERII ⟩ Antslas käib suur laadamöll. Vallavanem: iga aastaga muutub Meistrite päev populaarsemaks

Antslas täna toimuv Meistrite päev on kokku toonud palju rahvast. «Antsla laadal käib täielik möll, kuigi kell on juba kaks päeval,» ütleb Elu24 peatoimetaja Katrin Lust. Kuidas Antsla laat nii populaarne on? «Siin on alati olnud super ilm, super esinejad ning väga head kauplejad,» avaldab vallavanem Avo Kirsbaum.