FOTOD JA VIDEO ⟩ Otepää laadaline: müügiga on väga kehvasti, sest Eesti inimene ei hinda enam käsitööd

Otepää jaanilaat toimub kohaliku Maxima tagusel haljasalal. Kella üheks päeval on laadale müüdava kaubaga tutvuma saabunud palju inimesi. Laadaalal liigub ringi ka proua, kellel on käes suur ports pabereid.

Nimelt on naisel nii suur mure hingel, et ta kogub lausa allkirju. «Meile ehitati Otepääle uus turg, mis seisis aasta aega tühjana ja ei leidnud kasutust,» selgitab probleemi proua, kes on sellel turul kasutatud riideid müünud juba 20 aastat. «Uued omanikud aga leidsid, et nemad riideid müüa ei luba ja seetõttu aeti mind siit minema.»