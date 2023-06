VAHI VÄRKI ⟩ Koit Toome pani müüki oma neljarattalise sõbra: see on ehitatud Ott Tänaku näpunäidete järgi

Muusik Koit Toome paiskas sõidukiportaali müüki ralliauto Toyota Yarise. «Käiguvahetus on väga täpne ja kiire,» kirjeldab Toome käigukasti, lisades, et auto ostuga saab kaasa ka kõik originaaljupid.

2022. aasta lõpus rääkis muusik ERR-ile, et tegemist on siiski tema igapäeva sõiduautoga. «Ta on üli praktiline! Olen sellega isegi ehituspoest asju koju vedanud,» rääkis ta «Ringvaates».