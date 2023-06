UUS KUUM KOOSLUS ⟩ «Ma näen su häält» staariga duot tegev Merike Susi: Maurizio tuli mu esinemisele ja astus spontaanselt lavale

«Ma näen su häält» saates Elina Nechayevaga lõpuduetti laulnud ja televaatajate südamed võitnud Maurizio kohta on Merikesel öelda vaid head. «Tema näol on tegemist eelkõige väga siira ja südamliku inimesega, naturaalse muusikalise andega. Meie energiad ja musikaalsused sobivad imeliselt.»

Esimene ühine lugu on duol juba ilmavalgust näinud! MauMeri esimene singel kannab pealkirja «Evviva» ja selles kuuleb kahte keelt. «Eestikeelsed tekstiosad kirjutan ise, et ikka haakuks itaaliakeelse tekstiga,» nentis Merike ja lisas, et «Evviva» on elu ülistav lugu.