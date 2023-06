Meediasse jõudnud kohtudokumentide põhjal selgub, et Keough ja Presley jõudsid mais kokkuleppele ning Elvis Presley lesk saab oma lapse varast ühe miljoni dollari. Ühtlasi lepiti kokku, et nüüd vastutab Lisa Marie Presley vara eest just Keough ja selle loovutas lapselapsele just Priscilla Presley.