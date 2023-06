Mart Helme ja Moonika Helme tähistasid laupäeval 28. pulma-aastapäeva. Moonika rääkis Elu24-le, mida nad sel puhul ette võtsid ja mis on pikaajalise suhte saladus. «See on miljoni dollari küsimus. Peamine on, et omavahel tuleb asjad selgeks rääkida,» ütleb ta.