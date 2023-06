Sisulooja Kristina Pärtelpoega on viimasel ajal ühismeedias näha olnud palju. Küll väisab Kristina suveüritusi ja teisalt on teda iga nädal näha ka uhiuues tõsieluseriaalis «Üks nädal Kristinaga».

Viimase kohta on reklaame näha nii telekas kui ka veebis. Ja ikka ja jälle on Kristina valinud endale ühte kindlat tüüpi riietuse. Selleks, et märgata, mis on Kristina viimase aja lemmikriietust, ei ole väga tähelepanelikku silma vaja – soliidne pintsak, mille alt piilub välja vaid rinnahoidja.