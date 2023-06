VIDEO ⟩ Kourtney Kardashian on rase ja teatas seda kogu maailmale eriti vingel moel

44-aastane Kourtney Kardashian on abikaasa, Blink-182 trummari Travis Barkeriga ühist last soovinud juba mõnda aega. Paar rääkis oma soovist avalikult ja tõdesid, et on lapse saamiseks proovinud kehavälist viljastamist ja ka erinevaid taimseid ravimeid, vahendab Page Six.

Mai lõpus eetrisse läinud «The Kardashians» osas tunnistas Kourtney, et nad on kõiksugu abivahenditest loobunud. «Sooviksime üle kõige last saada, aga ma usun sellesse, mis jumalal meie jaoks plaanis on. Kui see on beebi, siis usun, et see juhtub,» tõdes Kourtney.

Nüüd ongi Kourtney unistus täitunud, sest tõsielustaar on rase! Kourtney tegi uudise avalikuks vinge videoga, kus ta hoiab Blink-182 kontserdil kontserdil üleval silti «Travis, ma olen rase!».

Videos hüppab Kourtney rõõmust üles-alla ja bänd katkestas esinemise, et tõsielustaarile õnne soovida. Travis jalutas trummide tagant oma kaasani ning paar jagas magusat suudlust.

Instagrami postitatud video sai esimese tunni jooksul üle miljoni positiivse reaktsiooni. Kommentaarides õnnitleti nii Kourtneyt kui Travisit, kuid osad hakkasid video üle arutama. Mõni mainis, et Travis tundus imelik ja nad ei mõista, kuidas trummar oma naise rasedusest enne teadlik ei olnud.

Teised lisasid, et ilmselgelt oli muusik teadlik, kuid nad valisid lapseootuse avalikustamiseks viisi, mis on just Kardashianitele omane.

See on Kourtney ja Travise esimene ühine laps, kuid mõlemal on lapsed nende eelmistest suhetest. Kourtneyl on kolm last eksabikaasa Scott Disickiga ning Travisel on samuti kolm last eksabikaasa Shanna Moakleriga.,