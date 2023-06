Charlie Sheeni 19-aastane tütar tekitab isale meelega meelehärmi

2002. aastal abiellunud USA näitlejate Charlie Sheenil ja Denise Richardsil, kelle kooselu kestis neli aastat, on kaks tütart. Vanem tütar Sam on hetkel 19-aastane, kuid on juba aasta aega tegutsenud OnlyFansi platvormil.

Nüüd on Sam oma vanematele veelgi enam meelehärmi tekitanud, sest ta kutsus end eelmisel nädalal avaldatud TikToki videos seksitöötajaks, vahendab Page Six.

Perele lähedase allika sõnul on Sami «tiitli» tõttu peres korralik draama. «Ta teab, et tema tütar ei ole seksitöötaja,» rõhutas allikas meediaväljaandele People ja viitas Sami emale Denise Richardsile. «Ta ütleb enneolematuid asju, et kõmu tekitada,» olevat Richards öelnud.

OnlyFansi platvormil tegutsev Sam ei ole allika sõnul üldse alasti, kuid kasutab oma töö kirjeldamiseks seksitöötaja tiitlit. «Samil on 4000 jälgijat, kelle pealt teenib ta kuus umbes 80 000 dollarit ja ta ei näita peaaegu midagi. Ta kiusab publikut,» rääkis allikas.

Kui endale seksitöötaja tiitli andnud Sam sattus öeldu tõttu skandaali, leidis neiu, et ta peab oma olukorda täpsustama: «Ma ei ole pornostaar, ma ei kohtu inimestega. Ma ei filmi end seksimas. Ma ei tee seda.»