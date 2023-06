KUMMALINE ETTEHEIDE ⟩ Eestis elavad välismaalased: «Kui teed toitu, pane aken kinni!»

Eestis elavad välismaalased võtavad Facebooki grupis «Expats in Tallinn, Estonia» päris tihti igasugu teemadel sõna. Eile tekkis sinna gruppi aga omamoodi arutelu, kas kortermajas on ikka hea mõte teha toitu lahtise aknaga või on see ebaviisakas tegu, nagu arvab üks välismaalane.

Välismaalase jäetud teade. Foto: Ekraanitõmmis.

«Kui lahtise aknaga küpsetada kala, on see hais minu jaoks kohutav!» võtab välismaalaste grupi liige sõna. Teised siin elavad võõramaalased postitusega aga täielikult nõus ei ole.

«Tundub, et selles loos on pigem su naaber ohver,» võtab näiteks üks liige sõna ning järgmine tuletab meelde, et nad elavad Eestis, kus tundeid inimestel väga pole.

«Sul endal pidi siis ka ju aken lahti olema, kui haisu tundsid...» arutleb neljas liige ning naeruvääristab kogu püstitatud teemat. Arutelu tekib ka sõna «hais» üle. Leitakse, et see on üsna ebaviisakas ja samuti liiga tugev sõna kirjeldamaks toidu lõhna.

Viies välismaalane võtab aga teema kokku eriti kummaliselt: «Süüdi on ju alati see ainus välismaalane, kes majas elab. Kui ma siia kolisin, siis tehti mulle etteheide, et suitsetan kanepit. Tuli välja, et Earl Grey (teesort – toim) lõhnab nagu kanep!»

Samas on grupis ka neid, kes kohalike üle ei ironiseeri ja mainivad, et kogu probleem oleks ära jäänud, kui välismaalane oleks ise oma akna küpsetava naabri korral sulgenud.

«Kes kirjutab ja jätab üldse selliseid teateid!?» märgib veel üks kommenteerija ja välismaalane Eestis.