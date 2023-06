PIDEV PROBLEEM ⟩ Pärnakas langes linnurünnaku ohvriks. Raamatukogu juhataja: olen isegi pea veriseks saanud

Raamatukogu töötajad ütlesid Elu24-le, et probleem on tõsine. «Juhataja on selle teemaga tegelenud, helistanud linnavalitsusele ja keskkonnaametisse. See on kolmas aasta, mil see mure on. See aasta on eriti palju lindusid, rünnanud on nad varemgi. Mul endal on pea lõhki löödud, nii et veri oli väljas. Juhatajal on sama juhtunud,» räägib raamatukogus töötav Hiie. «See on ikka päris hirmus. Me tuleme tööle vihmavarjuga, ei julgegi teistmoodi. Lugejaid käib nüüd ka meil palju vähem,» tõdeb naine.