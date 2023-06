FOTO ⟩ Õnnesoovid! Marilyn Jurman sai magistrikraadi

«Mul oli see kahekümne esimene kord, kui september tähendas mulle kooliaasta algust, aga esimene kord, kui see tähendas magistriõpingute algust,» teatas Marilyn 2021. aastal, kui naasis koolipinki. Lisaks sellele omab ta joogastuudiot It's Yoga Tallinn ja teeb ka mõtteviisikoolitusi. Kroonikale antud intervjuus nentis Marilyn, et psühholoogina ta vastuvõtte aga niipea tegema ei hakka.