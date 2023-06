Praegu peatset leevendust kuumale ei paista ning palavus kimbutab paljusid just igapäevast tööd tehes. «Meil kirju ja kõnesid tuleb,» nendib tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep .

Tööinspektsiooni ei helistata esimestel päevadel, vaid siis, kui kuumus on kimbutanud juba kauem. «Kui palavat ilma on hoidnud umbes neli-viis päeva, siis lähevad ruumid palavaks ja kõned hakkavad tulema. Esimeste päevadega on teinekord sees jahedam kui väljas,» ütleb tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.