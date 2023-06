MART RAUDSAAR ⟩ Kes siin kärvab ja kes siin elab?

Räägime täpsemalt Kreeka rahanduse üle võtnud institutsioonidest. Neid oli kokku kolm ning seetõttu kõneldi troikast, kuid praegu mainin kahte institutsiooni. Need olid IMF, rahvusvaheline valuutafond ning Euroopa Liidu korraldatud Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM), kelle laenu garanteeris muuseas Eestigi (ning mis tekitas meil siseriiklikult mõningast pahameelt, võib-olla meenub).

Välismaised konsultandid võtsid Kreeka rahanduse, riigieelarve koostamise ning selle kulutamise juppideks lahti. Ilmnes, et aja jooksul oli Kreekas riigiametnikele kujunenud mõnusa äraolemise ja tiksumise heaoluriik, mille puhul ei saanud kuidagi rääkida efektiivse riigi mudelist.

Selleks asutati (Kreeka riigist) sõltumatu fond, mille tegevus oli Euroopa Liidu järelevalve all. Fondi ülesanne oli jälgida nii Kreeka riigi erastatavate varade sõltumatut hindamist ning erastada need ausalt, mitte lehma lellepoegadele. Erastamisest laekuv raha läks võlausaldajatele võlgade katteks.

Olukord kujunes Kreeka heaoluriigile veelgi hullemaks

Kreeka riigilt nõuti riigi ja avaliku halduse ajakohastamist ning ühtlasi, et kohtusüsteem oleks tõhus. Ja seegi polnud veel kõik. Kreeka valitsus pidi käivitama reformid, et soodustada majanduskasvu ja luua töökohti. Muide, tulemuseks oli Kreekas majanduskasv ning üsna kiire taastumine COVID-19 kriisi tagasilöögist. Ja tänu sellele, et põhimõtteliselt oli tehtud riigireformi, ehkki välismaalaste kätega.