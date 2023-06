FOTO ⟩ Naine pani tee äärde vajaliku asja, mille kaaslinlased heaks kiitsid

Et möödujatel oleks koht, kus jalga puhata, on Elva elanik Anne pannud oma kodu juurde tee äärde pingi. «Teekonnal turuplatsist Käärdisse pole pinke enne metsa. Panin ühe Uuele tänavale. Kasutatagu puhkamiseks,» kirjutab Anne Elva ühismeediagrupis. «Kuna mul on seda pinki ka muidu vaja, siis oleks hästi tore, kui see rändama ei läheks. Ööseks korjan ära, hommikuti tõstan tagasi,» ütleb naine.

«Palun austada mu pingi tänava äärde tõstmist viisakusega, mitte prügistada ega lärmata. See on mõeldud puhkamiseks. Palun teha ruumi teisele, kel vaja oleks samuti hinge tõmmata, muidu istu keskel või kuidas iganes, pinki lõhkumata. Ehk selline lihtne inimlikkus on selle pingi kasutamise reeglistik,» avaldab Anne ja lisab pildi pingist.

Tee äärde pandud pink. Foto: Erakogu

Anne ütles Elu24-le, et kuigi vallal on ka kindlasti plaanis pinke paigaldada, võib inimene ise ka istekoha oma kodu juurde panna, kui ta näeb selleks vajadust. «Tõsi, tuleb kaaluda, kas see sobib ka naabritele. Aga kes näeb ja saab, võib oma tänaval ise lahendada istumiskoha teema,» ütleb ta.

Elva elanikud kiidavad Anne tegu ja peavad seda tänuväärseks. «Väga tore algatus! Võtke eeskuju! Loodame, et inimestel jätkub inimlikkust käituda vastavalt,» ütleb Ljubov. «Väga mõistlik. Aitäh, et hoolite,» sõnab Maie.

Pinke tuleb juurde

Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ütleb, et vallavalitsus täiendab järk-järgult aastaringi valda pinkide, prügikastide ja muu inventariga.