PETETUD JA HÜLJATUD ⟩ Naised abiellusid, lootes pääseda välismaale, kuid jäid oma abikaasadest ilma

Võitlus oma õiguste eest

On vaid mõned õiguslikud vahendid, mida kirjeldatud olukorda sattunud naised saavad kasutada, kuigi on keeruline teha nõue mehele, kes viibib välismaal. Kaheksa naist on asunud oma õiguste eest seisma ja pöördunud India ülemkohtu poole, et survestada valitsust võtma vastu seadusi, mis reguleerivad seda naiste sõnul laialt levinud probleemi.

Endine kohtunik Rakesh Kumar Garg tunnistas, et ainuüksi Pandžabis on sääraste juhtumite arv 30 000 ringis. Pandžabis on suur töötute arv ning samuti on seal probleeme narkootikumide tarbimisega. Noored mehed sunnivad tihti oma vanemaid sugulasi müüma maad, et nad saaksid emigreeruda.

Mõned mehed ei saa pruudile antud lubadust täita neist sõltumatutel põhjustel, kuna neil ei õnnestu naisele saada viisat või ilmnevad teised takistused.

Peigmees ja pruut Indias. Foto on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Tavaliselt juhtub nii