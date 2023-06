KLIPP ⟩ Küüditamise aastapäeval Maarjamäe memoriaali juures poseerinud Erna Husko ajas fännid marru: see on solvav

Soomes elav Eesti fitnessikaunitar Erna Husko postitas 14. juunil Instagrami videoklipi, kus jalutab Pirital asuva kommunismiohvrite memoriaali mälestuskoridoris ja näitab enda uusi treeningrõivaid.

Fitnessistaar sattus sellega aga fännide pahameele alla. «See monument ja tänane päev?» on üks video kommentaariumis hämmingus, viidates küüditamise mälestuspäevale, mil video postitati. «Palun, Erna, see on solvav.»

«Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali taustal pole just väga mõistlik poseerida,» nentis teinegi. Ka toimetusele kõnealuse klipi saatnud isik leidis, et see on sobimatu. «Küüditamise mälestuspäeval on avaldatud paljastav ja sobimatu klipp, mis on filmitud Pirital mälestusmemoriaalis.»

Negatiivsete kommentaaride kõrval on video all rohkelt südameid ja Erna head vormi kiitvaid kommentaare.

See ei ole sugugi esimene kord, kui memoriaali juures pildistanud isikud on pahameele osaliseks saanud.

Alles mõned kuud tagasi kirjutasime, et «Rannamaja» kolmanda hooaja osaline Kristiina Nuhkat ajas enda fännid tagajalgele, kui kommunismiohvrite memoriaali juures poseeris.

«See on tähenduslik jäädvustus. Asukoht on imetlusväärse ajalooga ning lummav,» selgitas Kristiina toona toimetusele. Twitteris nentis aga neiu: «Nii tobe, kuna see on sõna otseses mõttes lihtsalt pilt, teen järgmine kord mujal. Polnud mõeldud disrespectful (lugupidamatu – toim) postitusena.»

Aastaid tagasi sattus sarnasesse olukorda ka tšellist Silvia Ilves. Muusik postitas toona väikese klipi memoriaalis toimunud fotosessioonist, kus ta kandis kõrgeid kontsi ja läbipaistvat kleiti, mille alt paisits napp valge pesu.