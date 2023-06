Kaks ameeriklast leiti Mehhiko luksushotellist surnuna

Algul avaldati kohalikus meedias, et ameeriklased olid 30ndates, kuid USA väljaanne vahendab, et meesterahvas oli 41-aastane John Heathco ja naine 22-aastane Abby Lutz.

Kolmapäeval avaldati, et vägivallatunnuseid surnukehadel ei olnud ning surmapõhjuseks on mürgistus, kuid täpseid üksikasju alles tuvastatakse.

Kahtlustatakse, et ameeriklased surid gaasimürgistusse, vahendab New York Post. Viimastel aastatel on sarnaseid juhtumeid Mehhikos olnud teisigi. Möödunud oktoobris leiti Mehhiko rendikorterist surnuna kolm ameeriklast, nendegi puhul kahtlustati gaasimürgistust.

Mehhiko on gaasilekete probleemi all kannatanud juba pikemat aega, vahendab globalissues.org. Satelliidifotodelt on näha, et Mehhiko nafta- ja gaasitorustik paiskab atmosfääri metaani. Möödunud suvel avaldasid Euroopa teadlased, et 2021. aasta detsembris paiskus Mehhiko lahes naftafirma Pemex platvormilt õhku 40 000 tonni metaani.