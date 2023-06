Eminemi tütar abiellus, aga kas räpparist isa oli pulmapeole kutsutud?

Fännide seas hakkas levima kahtlus, et räppar oli otsustanud tütre pulma mitte minna. «Nii et Eminem jättis Alaina pulma vahele?» säutsus üks fänn Twitteris. Leidus veel palju teisigi, kes tundsid muret, miks muusikut oma tütre pulmas polnud.

Samas leidus ka neid, kes arvasid, et tegelikult oli Eminem ikka tütre pulmas kohal, kuid ei poseerinud koos Alainaga igal pildil. «Ärge öelge mulle, et see mees vältis oma tütre pulmas piltidel olemist,» märkis üks kommenteerija, lisades, et äkki ei soovinud Eminem lihtsalt kaamera ette jääda.