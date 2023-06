Mitmetes toiduainetes sisaldub lisaaine karmiin (E120), mida toodetakse emase kilptäi kuivatatud kehast. «See täiteema on nii jälk,» ütleb tallinlanna Monika, kes hoiab toiduainete koostisel hoolikalt silma peal. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp tõdeb, et toidutööstuses on eesmärk lisaaineid vähendada. «Eesti tootjad on olnud tublid värvainete kasutamisest loobujad, kuid on kohti, kus nende kasutamine on endiselt vajalik,» ütleb ta.