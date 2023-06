BBC annab teada, et Beyoncé maikuune kontsert Rootsis tõi kaasa suure hinnatõusu kogu riigis.

Lauljatari maailmaturnee algus tekitas eelmisel kuul Rootsis hotelli- ja restoranitoitude järele nii suure nõudluse, et see on riigi majandusstatistikas välja toodud. Rootsi teatas maikuus oodatust kiiremast, 9,7-protsendilisest inflatsioonist.