KLÕPS ⟩ 82-aastane «Harry Potteri» staar poseeris alasti moeajakirjale Vogue

«Harry Potteri» filmisaagast tuntud Miriam Margoyles on moeajakirja Vogue Briti versiooni värske kaanestaar. Margoyles poseeris kaaneloo tarbeks mitmel fotol, mõnel neist ilma riieteta, vahendab Page Six.

Margoyles pääses Briti Vogue'i kaanele Pride'i kuu puhul. Näitlejanna avaldas juba 1966. aastal, et on lesbi. «Ma ei ole lesbiks olemise või millegi muu pärast kunagi mingit häbi tundnud. Teadsin, et ma ei ole kurjategija, kuna olen mina. Ma ei saanud olla kurjategija.»

Margolyes on oma partneriga koos olnud 54 aastat, kuid nad elavad eri riikides. «Me oleme võimelised elama oma elu. Ma ei tahtnud, et ta peaks midagi loovutama, ja mina ei tahtnud midagi loovutada,» ütles naine ja nentis, et seni on see neil toiminud.