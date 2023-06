250 KM ISLANDIL ⟩ Tänavatantsija Joel Juht eesootavast katsumusest: maailmas on vaid käputäis inimesi, kes seda piirkonda varem oma silmaga näinud

Kuigi tänavatantsu valdkonnas endale nime teinud Juht vihkas veel mitu aastat tagasi jooksmist, on see tänaseks tema elu loomulik osa. «Ma ei ole kiire ega hea jooksja, aga suudan välja kannatada ka kõige raskemaid olusid. Islandil saab kindlasti takistuseks olema keeruline ilmastik, kuna ühe tunni jooksul võivad läbi käia kõik meie neli aastaaega,» rääkis ta.

Laavaväljad, kärestikud, liustikud, vulkaanituhk ja kivimid rohtunud teeradadel on kõigest üks osa eesootavast ultramaratonist. Kuna see toimub piirkonnas, mis kuulub UNESCO loodus- ja kultuuripärandi hulka ning pole inimeste asustatud, tuleb sinna pääsemiseks taotleda koguni eriluba. Maailmas leidub vaid käputäis isikuid, kes on seda piirkonda varem oma silmaga näinud.

Vatti saab nii keha kui vaim

Katsumusele on õla alla pannud ekstreemsportlasi toetav projekt Fenix Adventure, mis on loodud, et toetada julgeid ja väljapaistvaid inimesi ning nende tegemisi. Varem on Fenix Adventure toetanud ka teisi Eesti peatamatuid ultrasportlasi, näiteks Rait Ratasepa osalemist triatlonidel ja maratonidel ning Kaspar Eevaldi vabasukeldumist ja maailma kõrgeimate mägede vallutusi.