ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Kahhovka tammiga kaasnenud katastroof läheb Putinile kalliks maksma

N.ö. normaalsete poliitikute seas on kaks poolt – mõlemad on sõjaparteid. Üks osapool soovib Ukraina kiiret ja otsustavat võitu, teine pooldab sõja aastatepikkust venitamist.

Tuumasõja oht

Venitamise ja positsioonisõja pooldajad lähtuvad kahest arusaamast. Esiteks kardavad nad, et nurka aetud diktaator alustab tuumasõda, teiseks loodavad, et pikk sõda kurnab režiimi ja muudab selle vähem ohtlikuks. Muidugi nad eksivad – nõrgenenud Putin on veelgi ohtlikum kui tugev.

"Tuumarelva kasutamise tõenäosus, nagu kõik muu meie riigis, ei sõltu asjade tegelikust seisust – kes sellest hoolib? – vaid halvasti ennustatavatest protsessidest Vladimir Vladimirovitši peas", arvab Gozman.

Ja mis kõige tähtsam, on selge, et see režiim ei peatu mitte millegi ees. Tsivilisatsioonil ja sellel rezhiimil ei ole ühel planeedil kohta.

Positsioonisõja partei on objektiivselt Putini liitlane. Ka tema, kes ei suutnud Kiievit “kolme päevaga” võtta, usub, et aeg on tema poolel – nii ukrainlased kui ka lääs väsivad ning tema ehitab üles sõjatööstuskompleksi ja armee, toodab rakette ja droone ning saab siis uuesti rünnata.

Sellel režiimil pole meie planeedil kohta

Otsustades nende kontaktide järgi, mis Gonzmanil on Euroopa Parlamendis opositsioonikonverentsil tekkinud, nõrgendab Kahhovka hüdroelektrijaama katastroof positsioonisõja parteid. Selles, et jaama lasi õhku Putin, ei kahtle keegi ja selle sündmuse agajärjet pole taktikalisest tuumarelvast nõrgemad.

Gozman arvab: "See tähendab, et kõige kardetavam asi on tegelikult juba juhtunud. Karta pole niisiis enam midagi. Ja mis kõige tähtsam, on selge, et see režiim ei peatu mitte millegi ees. Tsivilisatsioonil ja sellel rezhiimil ei ole ühel planeedil kohta. Niisiis, rohkem relvi Ukrainale!"

LEONID GOZMAN ESINEB 20. JUUNIL KELL 18 FOTOGRAFISKAS

Vestlus toimub inglise keeles.

17.30 Uksed avatakse

18.05-19.00 Leonid Gozmani loeng-vestlus (inglise keeles)

19.00-19.15 Vaheaeg (avatud on baar)

19.15 - 20.15 küsimused ja vastused (vastused inglise keeles)

20.15- 21.00 vaba vestlus ja suhtlus (baar endiselt avatud).