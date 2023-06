MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Vaata, kes käisid Jüri Pootsmanni ja Karl Killingu uue singli esitluspeol

Muusik sõnab, et laul oli sahtlis olnud juba üle aasta, kuni Jüri seda kuulis ja oli väga vaimustuses. «Alguses oli loo sisse laulnud Ares ja mõtteid kolksutades sain aru, et hoopis Jüri sobiks sellele laulule vürtsiks, ja nii see salvestatud sai,» selgitab ta.

Killing nendib, et on alati tahtnud Jüriga koos lugu välja anda, sest ta on üks andekamaid ja toredamaid kutte meie muusikamaastikul. «See on suur privileeg, et saan kutsuda Jürit enda sõbraks. Veel suurem au on temaga koos muusikat teha!»