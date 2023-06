Näitleja Kevin Costner ei saa oma abikaasast kuidagi lahti

Filmidest «Ihukaitsja» ja «Robin Hood» tuntud Kevin Costneri 2004. aastal alguse saanud abielu on tänaseks karile jooksnud ja 1. mail nõudis näitleja naine lahutust, vahendab Page Six.

Nüüd on lahkuminek kiskunud inetuks, sest lahutust nõudnud endine modell Christine Baumgartner keeldub lahkumast majast, mis nende abielu jooksul ehitati. Väidetavalt on aga paari abieluvaralepingus kirjas, et pärast lahutuse nõudmist peab naine 30 päeva jooksul nende kodust lahkuma.

Costner väidab, et naine kasutab olukorda selleks, et esitada eri nõudmisi. Olgugi et Costner on 49-aastasele Baumgartnerile teadaolevalt abieluvaralepingu kohaselt andnud 1,2 miljonit dollarit.

Kohtudokumentide põhjal on Costner valmis maksma lapsetoetuse alusel 30 000 dollarit rendimaja eest ning nõus andma isegi 10 000 dollarit kolimiseks.

Costneri ja Baumgartneri 18 aastat kestnud abielu soovib naine lõpetada lahendamatute erimeelsuste pärast. Endine modell, kes disainib nüüd käekotte, tahab laste hooldusõigust Costneriga jagada. Paaril on kolm last: 16-aastane Cayden, 14-aastane Hayes ja 13-aastane Grace. Alimente Baumgartner ei nõudnud.

Page Sixi allika sõnul tuli lahutus Costnerile üllatusena. Kuigi kevadel hakati spekuleerima, et Costneri esimene abielu lagunes näitleja afääride tõttu, väitis mehe pikaaegne sõber, et petmisega tal probleeme ei olnud.

Baumgartnerile lähedane allikas avaldas väljaandele People, et naine ei olnud rahul Costneri töögraafikuga. «Christine tahab, et nad veedaks perega nende Santa Barbara kodus aega,» ütles allikas, kelle sõnul on Costneri eemalolek naisele raske.

Ka teine allikas viitas tõsiasjale, et Costner võis mõnel juhul oma karjääri perekonnast tähtsamaks pidada. Costner mängis alates 2018. aastast peategelast telesarjas «Yellowstone», mis sel aastal viienda hooajaga otsad kokku tõmbas.

Costner ja Baumgartner hakkasid käima 1999. aastal, kui näitleja suhe Bridget Rooneyga oli purunenud. Viimasega on Costneril 27-aastane poeg Liam. 2003. aastal läks paar korra lahku, kuid aasta hiljem said nad kokku ja abiellusid.