Anett Viinalass lapse soo teadasaamisest: kui sinine tuli, oli ikkagi ehmatav

Aasta aeg tagasi avalikustasid muusikud Joshua ja Anett Viinalass, et ootavad poisslast. Lapse soo tegid nad fännidele teatavaks eriti ägeda videoga.

«Aasta aega on sellest, kui saime teada, et saame poja. Nüüd tagasi vaadates on naljakas mõelda, mis tunded mind valdasid,» kirjutab Anett Instagramis.

Laujatar tunnistas, et on elu aeg mõelnud, et esimene laps saab olema tüdruk. «Mu peas oli ta tüdruk. Kuni paar nädalat enne UHd (ultraheli – toimetus), kus olin Zara lasteosakonnas ja tundsin, et pean just poiste riideid vaatama. Siis jõudis kohale, et see laps võib ka sama hästi poiss olla,» meenutab Anett. «Aga see hetk, kui sinine vedelik tuli, oli ikkagi ehmatav ja elevust tekitav.»

Täna ei suudaks ta aga enda sõnul ette kujutadagi, et oleks tüdruku ema. «Selle väikse kutiga iga päev aja veetmine on kuidagi nii loomulik. Ma olen alati ennast poiste seltskonnas koduselt tundnud, seega see kamp siin on väga mõnus,» nendib ta.

«Jumalal on alati enda plaan. Ja seal Zaras olles teadsin, et ma võin ju ise arvata ja mõelda, mida iganes, aga Jumalal on komme üllatada.»

23. oktoobril ilmavalgust näinud poisiklutt sai nimeks Jordan Art Viinalass.