Hiljuti sünnipäeva tähistanud Robert Sarv hakkab raamatut kirjutama: ainuüksi pealkiri võib tekitada kõvasti elevust

«Kuna Kadi (Roberti abikaasa – toim) on kohe-kohe sünnitamas, siis võtsime rahulikult ja võõrustasime peret ja sõpru,» ütleb Sarv ja tunnistab, et tema silmis pole sünnipäev väga suur teema. «Iga päev on elamiseks lahe ja sünnipäev on umbes midagi sellist nagu ekvaator gloobusel.»

Sarv naljatab, et eks omamoodi sünnipäevakingitused olid kõik positiivsed kohtulahendid, mis mai lõpus ja juuni alguses jõustusid. «Need võtsid aastaid tööd ja kui maraton lõpeb kuldmedaliga, on see alati hea tunne.»

Mida soovib aga Sarv enne suurt 40 aasta juubelit veel saavutada? «Mul on isiklikus plaanis vaja teha ära selline miinimumprogramm. Minu unistuste ja eesmärkide hulka kuulub kindlasti näiteks see, et lastel oleks võimalik käia murul palja jalu aasta läbi, hingata puhast õhku ning kasvatada ise tervislikku toitu, et teada, mida me tegelikult sööme,» räägib mees.

Tema unistuseks on ka pidada mesilasi ja väikest farmi. «Samuti sellised teemad nagu näiteks, et lapsed õpivad ujuma puhtas vees, mitte klooriveega basseinis, õpivad tundma loodust.»

«Selle aasta sügisel alustan raamatu kirjutamisega, kontseptsioon on juba paigas ning ma usun, et juba ainuüksi raamatu pealkiri võib tekitada kõvasti elevust,» avalikustab ta, kuid ei paljasta veel pealkirja.