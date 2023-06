Aasta meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt, sisulooja Kristina Pärtelpoeg, menukas ansambel Põhja-Tallinn — kõigil neil kolmel on midagi ühist. Loomulikult on see nende taga seisev mänedžer Marjen Võsujalg, kes tihtilugu ise tahaplaanile jääb ja staaridel särada laseb.