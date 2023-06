KLÕPS ⟩ Modell Rebeka Võsu lõpetas ülikooli: magistrikraadiga mu õpingud veel ei piirdu

Kihlus Prantsuse miljonäriga?

Alles hiljaaegu kirjutasime, et end Zeusiks kutsuv Prantsuse miljonär jätab ühismeediasse postitatud klipiga mulje, et on kihlunud Eesti pesumodelli Rebeka Võsuga. Nimelt hakkab Zeus videos panema eestlannale sõrmust sõrme, ent tähelepanelikult videoklippi jälgides on näha, et päris sõrme see ei jõuagi. Olugi et postituse pealkirjas on vastava emotikoniga viidatud kihlasõrmusele.