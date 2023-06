Ansambel Põhja-Tallinn vahetab naislauljat: peretüli siit otsida ei tasu, aga muutus on vajalik

«Tähelepanelikumad fännid on juba kindlasti märganud, et meiega on liitunud uus bändiliige. Omakeskis naerame, et liigume ikka endale omaselt «Lähen ja tulen, aga Jaanus (Jaanus Saks – toim) on ikka veel siin» rütmis. Seekord siis läks Maia (Maia Vahtramäe – toim) ja tuli Johanna (Johanna Randmann – toim),» kirjutatakse ansambli Facebooki lehel.

Põhja-Tallinna fännidele pole Johanna nimi aga kaugeltki võõras. Nimelt on Johanna Maiat ka varem väga mitmel kontserdil asendanud.

«Peretüli siit otsida ei tasu – muutus on vajalik, kuna Maial pole võimalik bändi tegemisse panustada. Oleme hetkel eludega erinevates kohtades ning mõistame täiesti, et Maial ongi praegu omad tegemised ning bändil omad,» selgitatakse ühismeedias. Nende sõnul on Johannaga ühiselt musitseerides tekkinud väga hea klapp ning loogiline jätk on astuda edasi ühtsel sammul. «Üks dekaad lõppes, et teine saaks alata.»