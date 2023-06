Täna hommikul tegi Tartu maakohus otsuse, millega mõisteti süüdi Viljandi meestest koosnev kelmibande, kes on seotud eri kelmuste ja narkootiliste ainetega seotud episoodides. «Loomulikult kaebame edasi, see siin on ju täielik nali,» väitis Sören Joandi vahetult pärast istungit. Kohus aga leidis, et tegu ei olnud juhikuritegudega, vaid kaalutletud ja läbimõeldud kuritegevusega.