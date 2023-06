Õpetajate Leht pidi maksma Soome väljaandele 20 000 eurot hüvitist. «See summa võtab suure tüki meie palgafondist.»

Õpetajate Lehe veebiversioon. Foto on illustreeriv.

Soome ajakirja Opettaja autorid said Eesti Õpetajate Lehelt lugude loata kasutamise eest üle 20 000 euro hüvitist. «See on tõesti hea, et asi lahenes sõbralikult ja ilma vaidlusteta,» ütles Soome ajakirjanik Minna Hotokka.