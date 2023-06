PIILU SISSE ⟩ Sisulooja Maria Rannaväli Villigute uhkest suvekodust: nagu läheks kuninglikku paleesse...

Sisulooja Victoria Villig , kes on aastaid ka ise YouTube'i keskkonnas tegutsenud, on Bolti kaasasutaja Martin Villigu tütar. «Täna me lähme uurime, kuidas elavad kaugel maal perekond Villigud,» teatas sisulooja Maria Rannavali oma värskes Youtube videos, kus nad sõitsid koos sõbrannadega Victoriale külla.

«Meid ootab Victoria Villig, golfcart (golfikäru – toim)... Hallo... Issand, see oleks nagu, kui lähed kuskile kuninglikku paleesse, et sind juhitakse golfcart’iga kohale. Filmi seda, take this, take this,» märkis Rannaväli, kes lihtsalt ei suutnud oma silmi uskuda, kui nägi Villgute uhket talukompleksi.