KLÕPS ⟩ «Vaatasin esimese hetkega, et Gwyneth Paltrow!» Lenna Kuurmaa üllatab uue juukselõikusega

«Vauu, Lenna, sa näed imeline välja!» kiidetakse Lenna foto all, kus ta näitab enda uut soengut. Lauljanna on otsustanud suvele vastu minna stiilse tukaga.

«Väga tuus tukk. Nii mõnedki korrad olen sinu pildiga juuksurisse läinud, tuka lasknud lõigata. Ja mitte ainult seda, Vanilla Ninja oma,» kirjutab üks. «Ma vaatasin esimese hetkega, et Gwyneth Paltrow, aga väga äge sonks!» kiidab teinegi.

Ühismeediasse tehtud postituses kiitis lauljanna enda juuksurit, kelle käe all ta õppis oma juukseid hoidma. «Täpset aastat ma ei mäletagi, aga see oli ammu, enne seda, kui ma emaks sain. Seega üle kümne aasta tagasi. Ma astusin sisse ühte salongi Viru keskuse juures,» meenutas Lenna.

«Alguses ma lugesin millimeetreid ja jälgisin iga tema liigutust äärmise kahtlusega, veendumaks, et ta jumala eest liiga palju ei lõika. Täna on olukord selline, et ma usaldan teda 100 protsenti.»