Tuntud USA näitleja Treat Williams sai mootorrattaõnnetuses surma

«Ta suri täna (esmaspäeva, 12. juuni – toim) pärastlõunal. Ta hakkas vasakule või paremale pöörama, kui üks auto lõikas talle ette,» räägib näitleja agent. «Ma olen lihtsalt katki. Ta oli kõige toredam tüüp. Ta oli nii andekas.»

«Ta oli austatud näitleja. Filmitegijad armastasid teda. Ta on olnud Hollywoodi süda alates 1970. aastate lõpust,» jätkab McPherson. «Ta oli oma tänavuse esituse üle tõeliselt uhke. Ta on olnud tööga nii rahul. Tal on olnud tasakaalukas karjäär.»

Vermonti osariigi Dorseti tuletõrjeülem Jacob Gribble ütles, et õnnetus juhtus esmaspäeval kella 17 paiku. Gribble'i sõnul oli vahejuhtum seotud ühe auto ja Williamsi mootorrattaga. Uurijad arvavad, et auto juht pööras ega näinud mootorratast. Gribble'i sõnul oli mootorrattur ainus viga saanud inimene ja LifeNeti helikopter toimetas ta New Yorgi haiglasse.