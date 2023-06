SODIAAGISOSINAD ⟩ See nädal võib olla mentaalselt kurnav, kuid pööripäev toob kaasa midagi pöörast

«See aeg, mis on ees ootamas, on täis avastusi iseenda kohta. On täis võibolla tõesti selliseid natuke dekadentlikke seiklusi, aga see kõik juhatab sind kuhugi teeotsani. Sa võiksid usaldada iseennast, sest see tuli, mille sa leiad ülesse iseendast, see viib sind sinna teeotsale välja ja see Saatan (tarokaart) ei ole siin eksitajaks, vaid pigem ta isegi näitab, mis sinus kõik peidus võib olla ja kui suur jõud sinus on. Kui suur kirg sinus on.

Ja kui läheb natuke lappesse, no las läheb, aga sa vähemalt saad teadlikumaks iseendast. Ära lihtsalt sinna Saatana käte vahele liiga kauaks kinni jää.»