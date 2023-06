Sotsiaalmeedias ringleb video Kairit Tuhkanenist, kes on üle mitme aasta jälle lavalauad vallutanud. Videost on näha, et rahvas ei ole Kairitit või siis Nikit endiselt unustanud ja tema hitid panevad rahva siiani tantsima. «Te ei oodanud, et ma olen elus, jah,» ütleb Tuhkanen humoorikalt publikule.