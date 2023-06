Soome väljaanne Seiska on avaldanud fotod särgita Leonardo DiCapriost, kes veedab praegu aega Eivissa saarel.

Eivissal puhkamas käies on Leonardo DiCaprio saanud päriselt päevitada: oma jahi tekil päikest võttes on tal küll juuksed sassis, ent tal on õnnestunud hankida endale suvine päevitus.