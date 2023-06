VIDEOREPORTAAŽ ⟩ «Ei tea, kui kaugele ma pääsen!» Segi paisatud Tallinna kesklinn valmistab peavalu nii kohalikele kui turistidele

Märtsis alanud Vanasadama trammiliini ehitus on segi paisanud terve Tallinna kesklinna. Tööde tulemusena valmib 2024. aasta lõpuks ligi 2,5 kilomeetri pikkusel lõigul uus trammiliin, mille eesmärgiks on teha liikumine eri ühistranspordiliikidega mugavamaks. Seni tuleb aga ehitus- ja liikluskaos ära kannatada nii kohalikel elanikel kui ka pealinna külastavatel turistidel.

«Natuke ikka keeruline, aga tuleb leida mingi tee, et saaks liikuda,» ütleb kesklinnas elav noor ema. «Kuna me elame siinsamas, siis vaikselt harjub ära, aga ega see kõige meeldivam muidugi ei ole,» tõdeb ta silmanurgast vankris siputavale beebile pilku heites.