Mihhail Kõlvart kommenteerib poleemikat tekitanud kõnet: see on absoluutne vale

Nädalavahetusel läks Facebookis ringlema video sellest, kuidas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pidas XXIII Tallinna võimlemispeol «Õhus on liikumist» kõne. Kuigi tegelikult oli viga helitehnikas, arutlesid mitmed ühismeedias, kas linnapea oli kõnet pidades purjus. «Kuulake seda kõnet ja saate ka kõhutäie naerda. Mees on täis nagu tinavile. Mõnus meelelahutus ka teile, sõbrad, tänasesse päeva,» kirjutab näiteks üks.

Sotsiaalmeediasse postitatud video all kommenteeris Eesti Spordiselts Kalevi esindaja Lembe Laas , et võimlemispeo avamisel oli linnapea kõne heli ebakvaliteetne ja moonutatud helitehnika vea tõttu. «Püüame anda endast parima, et edaspidi selline olukord ei korduks,» nentis ta.

Kõlvart: see on absoluutne vale

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart möönis esmaspäeval toimetusele, et see on kahetsusväärne juhtum. «Eesti Spordiselts Kalev korraldas 4. juunil Pirita spordikeskuses Tallinna võimlemispeo. Mind kutsuti võimlemispidu avama Tallinna linnapeana. Kahjuks tekkis üritusel probleem helitehnikaga, mis sai ilmsiks siis, kui ma kõnelema hakkasin,» selgitas ta. «Sotsiaalmeedias jagatud video ja selle põhjal tehtud uudis sisaldavad kahjuks pahatahtlikke valeväiteid, nagu oleks võimlemispeol rääkinud inimestel tervisega probleeme või tarvitatud alkoholi. See on absoluutne vale. Kogenud sportlase ja treenerina ei kiida ma sellist käitumist ka mingil juhul heaks,» sõnas Kõlvart.