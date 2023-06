KAUNID KLÕPSUD ⟩ Silvia Ilves võttis õdede seltsis aja maha: see jahmatav elutempo tuleb vahel lihtsalt pidurdada

«Teate, see jahmatav elutempo tuleb vahel lihtsalt pidurdada! Ja kui ise ei suuda, siis teeb elukene omad korraldused,» ütleb tšellist Silvia Ilves ühismeedias ja lisab, et möödunud reedel toimunud kontserdipäev kinkis talle ilusa aja õdedega.

«Meil oli üksjagu enne lavale minekut aega, et lihtsalt olla. Kohvi juua, mekkida kohaliku restorani menüüd. Elu üle arutleda, muusikast rääkida, naerda,» mainib ta lihtsaid asju, kuidas üksteise seltskonnast rõõmu tunda.

«Tundub kummaline, kui seda ütlen, aga ma avastasin, et mul on ikka fantastilised õed... Kui elutargad. Mul on neilt palju rohkem õppida, kui arvasin,» kiidab Silvia oma imekauneid õdesid.