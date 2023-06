«Pikalt ütlesin, et ma ei taha näha, sest meil on Armeenias nii kombeks.» Stefan astus klassikalisest pulmaeelsest traditsioonist üle

Muusik Stefan käis raadios Sky Plus ja kergitas pulmadelt pisut saladuseloori.

«Ma siiralt arvasin, et ei lähe nii palju. Et ma saan oma nime ka kasutada. See on nii kulukas ettevõtmine. Kui mul poleks selline mõtteviis, et elame ja abiellume ainult korra, siis oleks raske,» tõdes Stefan raadioeetris, rääkides pulmade maksumusest.

Suurejooneline pulmapidu peetakse augustis siidrifarmis.

«Võib-olla ei ole me võtnud palju eeskuju sellest, kuidas Armeenias pulmi korraldatakse. Seal on põhimõtteliselt see, et kõik naabrid ja sugulased tulevad,» nentis Stefan ja ütles, et Armeenia klassikalises pulmas on ligi 400 inimest. Nende pulm tuleb aga tagasihoidlikum.

Kuigi paljudes maades on kombeks, et peigmees enne tähtsat päeva pruudi kleiti ei näe, avaldas Stefan, et nad rikkusid pulmaeelset traditsiooni. «Ta ütles, et ta ei suuda otsustada. Ma pikalt ütlesin, et ma ei taha näha, sest meil on Armeenias nii kombeks. Aga lõpuks ma sulasin selle «palun» peale. Kui ma nägin kleiti, ma tükk aega vaatasin seda pilti, mul jäi karp lahti,» meenutas ta.

Möödunud aasta 28. detsembril sai paar pisitütre vanemateks.