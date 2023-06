Eestlastele mõeldud jaanipidu toimus Soomes juba seitsmendat korda järjest Helsingist Turu suunas umbes 45 kilomeetri kaugusel Vihtis, kus kodumaa tolmu jalge alt pühkinud inimesed said kogeda kübekest Eestimaad ja nautida Eesti kõige nõutumaid bände.

Enamik Soomes elavaid eestlasi ei oskagi kohe välja tuua, kui kaua nad põhjanaabrite juures elanud on, kuid üks on kindel: elu on seal kõvasti parem.