Pühapäeva päeval toimus Tallinna geibaaris võigas rünnak. «Ühel hetkel astus baari hästi riides ja kaine vene keelt kõnelev noormees, kes istus kümne koosolekul osaleja laua kõrvale ja küsis, kes on kõneleja,» kirjutati Geikristlaste Kogu Facebooki lehel.

«Pärast seda ründas ta pastorit, peksis ja viskas teda noaga. Üritusel osalejad (kellest üle poole olid naised) ja baarmenid peatasid ta ning pidasid kinni, kuni saabus politsei ja kaks kiirabi. Kolm inimest viidi kiirabisse. Kaks neist vabastati pärast esmaabi andmist ja Soome pastor on siiani haiglas. Ründaja on Venemaa kodanik. Ta karjus korduvalt, et Jumal vihkab homoseksuaale ning muid solvanguid,» kirjeldatakse postituses.